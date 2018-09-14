По мнению министра Калмуханбета Касымова, полицейскому сделали замечание и он чувствовал себя униженным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта PrimeMinister.kz - Такой случай действительно произошел, это строевое подразделение не органы следствия, дознания, криминальной полиции, эта служба охраняет акимат в ЗКО, суды и медицинские склады, - заявил глава МВД РК Калмуханбет Касымов. По словам Калмуханбета Касымова, сейчас проводится внутреннее расследование. - Сотрудник, который совершил это преступление, проработал больше двух лет, больших нареканий нет, дважды проходил обследование. По его объяснениям, ему сделали замечание перед строем, он считал себя униженным, поэтому принял решение. После получения оружия произвел несколько выстрелов в командира. Мы обязательно назначим судмедэкспертизу, привлечем всех к ответсвенности. По словам главы МВД РК, в этом году было 2 таких происшествия - в Караганде, где инспектор дорожной полиции совершил разбой. Он получил табельное оружие, выехал с гражданским за город, совершил убийство и завладел автомашиной. Преступление раксрыли, он осужден к 19 годам лишения свободы. Мы провели служебное расследование, 13 сотрудников привлекли, из них 8 руководителей освободили от должностей. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. 7 сентября начальник ДВД ЗКО рассказал подробности убийства. В этот же день полицейский был арестован на время следствия.  