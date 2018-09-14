По словам заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдара МЕНЕЕВА, с 8 утра до 12 часов дня будет ограничено движение на участках нескольких улиц. - Движение будет ограничено по пр. Достык от ул. Карева до пр. Евразия, по ул. Карева от ул. Чагано-Набережной до пр. Достык и по пр. Евразия от ул. Чагано-Набережной до пр. Достык, - рассказал Айдар МЕНЕЕВ. - Также будут изменены схемы маршрутов. Все автобусы будут ездить по ул. Курмангазы от ул. Ихсанова до ДВД в одностороннем направлении, а также по ул. Мухита. Приносим извинения за причиненные неудобства, а также просим горожан отнестись с пониманием.