Проект реализуется в рамках программы главы государства «Цифровой Казахстан». Сайт www.kundelik.kz был создан с целью обмена информацией об учебном процессе, также по интернет-ресурсу родители могут отслеживать успеваемость своих детей через электронный журнал, не приходя в школу. На сайте также представлены советы по образовательному процессу и дополнительная информация, методическая литература. - Сегодня электронным дневником пользуются в 57 школах города. Если всего в городе насчитывается 58 700 школьников, то показатель пользователей сайта составляет 83%. Наша цель - довести эту цифру до 100%. Приказ об отмене журналов в бумажном виде поступил от Министерства. В электронном дневнике родители узнают о расписании, также у них имеется доступ к информации о проводимых уроках. Это система, которая соединяет родителей и учителей,- рассказал заместитель акима города Мейрим Калауи. Отметим, что в общий доступ сайт kundelik.kz был запущен 1 сентября 2016 года.