Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления анализа и рисков ДГД Мангистауской области Айны Сартаевой, по итогам 8 месяцев 2018 года доведенный план по налоговым поступлениям в государственный бюджет исполнен на 102,7% больше утвержденного планового показателя. - В разрезе районов области лидером по наполнению доходной части государственного бюджета по-прежнему остается город Актау, вторым идёт город Жанаозен. В целом распределение финансовых поступлений происходит следующим образом: республиканский бюджет – 160,2 млрд тенге, местный бюджет – 88 млрд тенге. Основные вливания в республиканский бюджет поступают от экспортной таможенной пошлины и внутренними налогами на товары, работы и услуги; местный бюджет – от подоходного и социального налогов, - рассказала Айнаа Сартаева. Как отмечает глава областного ДГД Данияр Жаналинов, основной миссией ведомства является не просто взимание налогов и таможенных платежей, а формирование успешной бизнес-среды, где легко и удобно платить налоги. - Мы должны и будем создавать бизнесу такие условия, которые позволят стремиться работать открыто, честно и быть уверенным в полной защите своих прав. Мы берём данный постулат в цели и задачи нашей деятельности. Сейчас мы переходим к тому, что планирование проверок полностью формируется на основе системы управления рисками. В связи с чем общее число проверок значительно сократится, но качество и результативность повысится. В свою очередь, служба экономических расследований во главе своей работы поставит профилактику правонарушений и обеспечение возмещения налогов и платежей в бюджет и перестанет ассоциироваться с государственным инструментом принуждения или наказания. Мы перестраиваем свою работу на более интеллектуальный и аналитический уровень, - отмечает глава ведомства.