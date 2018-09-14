Фото из архива "МГ" - Департаментом проведена внеплановая проверка по факту скрытое оказание услуги по транспортировке товарного газа, подлежащей к регулированию согласно Закона РК «О естественных монополиях». По итогам проверки было установлено, что компания выставляет счет на оплату потребителю не утвержденную уполномоченным органом в размере 721,6 тенге (без учета НДС) за 1 тысячу кубометров газа, пропущенной через магистральный газопровод. Взимание таких денег у потребителя не имело законных обоснований, - сообщили в департаменте АРЕМ. - По установленному нарушению было возбуждено административное производство. На предприятие наложен штраф в размере 218 млн тенге. Данный штраф оплачен предприятием в полном объеме. Кроме того, департаментом внесено предписание в АО «СНПС-Актобемунайгаз», по которому компания должна обратится в уполномоченный орган с заявлением для включения в Регистр субъектов естественных монополий по услуге транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам.