Депутаты городского маслихата одобрили проект о введении дифференцированного тарифа в городском общественном транспорте, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Презентованный накануне новый автобус сошел с линии в Уральске Сегодня, 16 сентября прошла очередная сессия городского маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало введение дифференцированного тарифа на регулярные пассажирские перевозки. По словам руководителя отдела ЖКХ и ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, его решено внедрить для того, чтобы население стало пользоваться электронным билетированием в городских автобусах.
– Для повышения эффективности работы пассажирского транспорта и для получения дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет, а так же для усиления контроля качества оказываемых услуг со стороны пассажироперевозчиков при использовании программы Avtobys, и чтобы люди стали расплачиваться за проезд безналичным способом, внедряется электронная система билетирования в общественном транспорте. В настоящее время ведётся организационная работа по внедрению данной системы. С июня по август этого года электронная система была внедрена на таких маршрутах как №2, №4 и №22, так же во всех автобусах внедрена оплата с помощью QR-кода, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
По его словам, в сентябре и октябре этого года система электронной оплаты за проезд будет внедрена во всех городских маршрутах без исключения. Также введут дифференцированный тариф. Это значит, что платить за проезд можно будет любым способом: наличными и безналичными, однако стоимость проезда будет значительно отличаться друг от друга.
Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них будет обходиться в 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет проезд будет обходиться в 70 тенге. Это делается для того, чтобы люди активнее перешли на электронную систему оплаты за проезд. Дифференцированный тариф планируем внедрить в течение октября, - отметил Жандос Дуйсенгалиев.
Аким города Абат Шыныбеков заявил, что себестоимость проезда в городских автобусах составляет 280 тенге на одного человека. Напомним, с 17 июня на двух городских маршрутах - №4 и №22 - введено электронное билетирование. Пассажиры могут оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт. Отметим, что предыдущая попытка властей Уральска ввести электронное билетирование закончилась неудачно. 13 августа 2018 года на трех маршрутах - №5, 7 и 39 - была внедрена электронная система оплаты. Однако уже в июле 2019 года в автобусах были развешаны объявления с призывом не пополнять транспортные карты. Кондукторы отказывались принимать карты. Тогда в отделе ЖКХ пообещали решить проблему с транспортными картами в скором времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.