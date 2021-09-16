150 тенге будет стоить проезд в автобусах Уральска при оплате наличными
Депутаты городского маслихата одобрили проект о введении дифференцированного тарифа в городском общественном транспорте, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 16 сентября прошла очередная сессия городского маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало введение дифференцированного тарифа на регулярные пассажирские перевозки.
По словам руководителя отдела ЖКХ и ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, его решено внедрить для того, чтобы население стало пользоваться электронным билетированием в городских автобусах.
– Для повышения эффективности работы пассажирского транспорта и для получения дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет, а так же для усиления контроля качества оказываемых услуг со стороны пассажироперевозчиков при использовании программы Avtobys, и чтобы люди стали расплачиваться за проезд безналичным способом, внедряется электронная система билетирования в общественном транспорте. В настоящее время ведётся организационная работа по внедрению данной системы. С июня по август этого года электронная система была внедрена на таких маршрутах как №2, №4 и №22, так же во всех автобусах внедрена оплата с помощью QR-кода, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
По его словам, в сентябре и октябре этого года система электронной оплаты за проезд будет внедрена во всех городских маршрутах без исключения. Также введут дифференцированный тариф. Это значит, что платить за проезд можно будет любым способом: наличными и безналичными, однако стоимость проезда будет значительно отличаться друг от друга.
– Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них будет обходиться в 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет проезд будет обходиться в 70 тенге. Это делается для того, чтобы люди активнее перешли на электронную систему оплаты за проезд. Дифференцированный тариф планируем внедрить в течение октября, - отметил Жандос Дуйсенгалиев.
Аким города Абат Шыныбеков заявил, что себестоимость проезда в городских автобусах составляет 280 тенге на одного человека.
Напомним, с 17 июня на двух городских маршрутах - №4 и №22 - введено электронное билетирование. Пассажиры могут оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт.
Отметим, что предыдущая попытка властей Уральска ввести электронное билетирование закончилась неудачно. 13 августа 2018 года на трех маршрутах - №5, 7 и 39 - была внедрена электронная система оплаты. Однако уже в июле 2019 года в автобусах были развешаны объявления с призывом не пополнять транспортные карты. Кондукторы отказывались принимать карты. Тогда в отделе ЖКХ пообещали решить проблему с транспортными картами в скором времени.
