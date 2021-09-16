Звонить на неё могут не только родители, но и педагоги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки запустил телефоны «горячей линии».

- Это могут быть вопросы привлечения учителей к несвойственным функциям, проблемы, связанные со школьными туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, другими элементами систем обеспечения безопасности, общежитиями и так далее, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

Также запущен WhatsApp-номер 8-705-206-59-32 для отправки фото- и видеоматериалов о несоответствии систем безопасности, школьных туалетов, условий в общежитиях принятым требованиям.

- Мы берём на контроль обращения граждан и благодарим за активность в вопросах обеспечения безопасности детей. Если такому примеру последуют и другие, сообщая нам о фактах несоответствий, мы будем направлять их в акиматы, в ведении которых находится решение, например, проблем с видеокамерами или санитарными узлами в школах, и сами контролировать вплоть до полного решения вопроса, – сообщила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

Номера телефонов:

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки: 8 (7172) 74-23-72, 74-23-93, 8 701 338 54 44

Нур-Султан: 8 (7172) 51-69-97, 51-69-85, 8 701 606 61 00

Алматы: 8 (7272) 25-18-86, 8 701 166 52 66

Шымкент: 8 (7252) 53-93-15, 53-90-69, 8 701 501 20 40

Акмолинская область: 8 (7162) 31-56-93, 8 701 385 27 49

Актюбинская область: 8 (7132) 41-44-58, 8 747 250 38 50

Атырауская область: 8 (7122) 27-60-12, 8 775 331 66 21, 8 701 142 28 01

Алматинская область: 8 (7282) 40-12-34, 8 701 577 11 42

Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 54-48-28, 21-65-38, 8 702 286 01 31

Жамбылская область: 8 (7262) 45-11-22, 56-94-01, 8 702 000 05 20

Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-44-05, 51-05-28, 8 778 153 37 08

Карагандинская область: 8 (7212) 50-25-11, 8 778 665 71 49

Костанайская область: 8 (7142) 54 -71-14, 53-52-66, 8 776 716 11 55

Кызылординская область: 8 (7242) 27-05-47, 27-44-78, 8 701 566 10 79

Мангистауская область: 8 (7292) 40-01-30, 40-01-31, 8 702 468 46 45

Павлодарская область: 8 (7182) 61-82-75, 61-82-66, 8 775 612 2801

Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 49-39-66, 49-38-28, 8 705 701 23 74

Туркестанская область: 8 (72533) 57-553, 57-555, 8 707 806 48 07

С начала учебного года в комитет поступило около 70 обращений от граждан. Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

