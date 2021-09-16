Ночью 17 сентября в Западно-Казахстанской области на севере-востоке на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +2..+4. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +14..+16 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Актау будет малооблачно и ветрено. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер северо-восточный до 40 километров в час.

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами и усилением ветра. И только на юге и юго-западе РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, на юго-западе – пыльная буря.

