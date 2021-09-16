«Поэтому мы предлагаем ввести нормы и понятия для социальных сетей и мессенджеров», – высказался Ойшыбаев.

«Все иностранные мессенджеры и социальные сети должны зарегистрироваться в уполномоченных органах Республики Казахстан, и открыть здесь свои представительства, иначе их ждет блокировка».

"Казахстанцам вообще не стоит переживать за Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. За ними стоят самые крупные технические, информационные и медийные гиганты...", - подчеркнули авторы проекта. «Мировым информационным гигантам вполне доступно открыть такой филиал, пусть даже онлайн. Для начала пусть начнут переговоры с компаниями».

Вчера на пленарном заседании Мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав детей». В этом документе решено предусмотреть ограничения работ социальных сетей и мессенджеров, если они отказываются открыть свои представительства на территории РК, Это все должно помочь, в борьбе с кибербуллингом и защитить детей, по мнению депутатов Мажилиса. В стране весьма актуальна проблема – подростковых суицидов. За полгода 2021 года по республике уже зарегистрировано 105 летальных исходов и 193 попытки. Сообщается, что в прошлом году, проверками выявлено почти 70 000 фактов кибербуллинга в интернете, и в администрации соцсетей и мессенджеров было направлено 1800 обращений с требованием удалить материалы, а за 2021 выявлено уже 140 000 фактов нарушений и направлено 1700 обращений. Не смотря на это, по словам министра, реакция на обращения доходит до 20-30%.А депутатами Динарой Закиевой и Айдосом Сарым было предложено внесение дополнения к законодательству по правам детей:Председатель Мажилиса дал задание, чтобы профильный комитет и министерство информации совместно проработали конкретные предложения в рамках этого законопроекта ко второму чтению.