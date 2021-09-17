- Только недавно, согласно сообщению в кол-центр, к дисциплинарной ответственности привлечено лицо, исполняющее обязанности директора районной школы, собиравшее денежные средства в размере 600 тенге с каждого из рядовых учителей. В сообщении указано, что денежные средства предназначались на покупку москитных сеток в учреждение образования, - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области рассказали, что с начала учебного года усилили меры по профилактике коррупции. По словам представителей департамента, сегодня на официальные страницы в социальных сетях, через кол-центр 1424, всё чаще поступает информация о незаконных сборах денежных средств в стенах школ у преподавателей и родителей. Большинство сообщений, поступающих в департамент, связаны со сбором средств для школьных нужд.