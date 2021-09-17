Последние теплые деньки – самое подходящее время, чтобы навести порядок в квартире или в доме. Лучшее время суток – это рано утром либо вечер перед закатом. Выбирать рекомендуется облачный день, так как при жаркой погоде и при попадании прямых солнечных лучей мыльный раствор будет высыхать быстрее, от чего будут возникать разводы. Если прогноз погоды обещает дожди, то мытье окон по понятным причинам лучше отложить. Для начала приготовьте необходимые средства – это губка, чистые тряпки, емкость с мыльным раствором и резиновый скребок (если он есть). Кстати, можно приготовить очень хорошее домашнее моющее средство. Для этого достаточно смешать воду со столовым уксусом в соотношении один к одному, перелить в емкость с распылителем. Перед мытьем уберите с подоконника все лишние вещи, снимите занавески, тюль и жалюзи. Далее приступаем к рамам и фурнитурам. Если вы решите сначала помыть стекла, то на чистом окне могут остаться мыльные разводы. Уделяйте особое внимание ручкам и внутренним уголкам между стеклами и рамами. Далее можно приступать к самим стеклам. Если они сильно грязные, то сначала лучше помыть их обычным раствором воды и мыла. Только потом воспользоваться средством для стекол. Наносим на стекла средство для мытья окон, круговыми движениями протираем поверхность. Затем протираем стекло тряпкой из микрофибры, чтобы убрать излишки средства и разводы.