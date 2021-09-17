1. Способ.

Необязательно для очистки металла от коррозии искать дорогущие магазинные гели. Поверьте, домашние подручные средства растворяют ржавчину не хуже, чем профессиональные.Итак, растворить ржавчину можно приготовленным в домашних условиях антикоррозийным средством из перекиси водорода и лимонной кислоты. Вылейте в таз (желательно пластмассовый) литр воды, туда насыпьте 100 грамм лимонной и кислоты и половину литра перекиси водорода. Поместите в него ржавые инструменты и оставьте на одни сутки. Потом промойте все предметы под струей воды и оправьте в раствор с пищевой соды, для нейтрализации кислоты. Инструменты будут – как новенькие.Если у вас заржавели мелкие металлические предметы, такие как гайки, болты, саморезы. Поместите их в металлическую емкость и залейте соляркой. Подогрейте с помощью паяльной лампы, и они вновь станут сиять, будто только из магазина.Этот лайфках появился относительно недавно. Просто залейте ржавые инструменты кока-колой или керосином. Ославьте на два-три дня. Можете радоваться блестящим инструментами еще долгое время.