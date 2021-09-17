Если ваши любимые инструменты покрылись ржавчиной, не торопитесь их выбрасывать в мусорное ведро. 3 эффективных способа вернуть ржавым инструментам первозданный блеск Необязательно для очистки металла от коррозии искать дорогущие магазинные гели. Поверьте, домашние подручные средства растворяют ржавчину не хуже, чем профессиональные.

1. Способ.

Итак, растворить ржавчину можно приготовленным в домашних условиях антикоррозийным средством из перекиси водорода и лимонной кислоты. Вылейте в таз (желательно пластмассовый) литр воды, туда насыпьте 100 грамм лимонной и кислоты и половину литра перекиси водорода. Поместите в него ржавые инструменты и оставьте на одни сутки. Потом промойте все предметы под струей воды и оправьте в раствор с пищевой соды, для нейтрализации кислоты. Инструменты будут – как новенькие.

2. Способ.

Если у вас заржавели мелкие металлические предметы, такие как гайки, болты, саморезы. Поместите их в металлическую емкость и залейте соляркой. Подогрейте с помощью паяльной лампы, и они вновь станут сиять, будто только из магазина.

3. Способ.

Этот лайфках появился относительно недавно. Просто залейте ржавые инструменты кока-колой или керосином. Ославьте на два-три дня. Можете радоваться блестящим инструментами еще долгое время.