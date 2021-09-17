Вниманию граждан Российской Федерации! 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. Для проведения голосования на территории Западно-Казахстанской области Генеральным консульством России в Уральске образован избирательный участок № 8137, расположенный по адресу: Уральск, улица Мухита, дом 78 (здание Генерального консульства России в Уральске), контактный телефон 8 (7112) 51-16-26, факс 8 (7112) 54-54-04. Избирательный участок будет открыт для голосования 19 сентября 2021 года с 08:00 до 20:00 по местному времени. В выборах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования 18 лет. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт (заграничный или внутренний) или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации. Более развёрнутую информацию о порядке выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации можно получить на сайте ЦИК России www.cikrf.ru. Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации! Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.