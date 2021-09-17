Подземные толчки ощутили жители посёлка Саты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Землетрясение зафиксировала сеть сейсмических станций СОМЭ КН МОН РК 17 сентября в 4:7 утра. Эпицентр расположен в 133 километрах на восток от Алматы на территории Казахстана.

Магнитуда составила 3.9, толчки произошли на глубине 15 километров. Землетрясение ощутили жители посёлка Саты 2-3 балла

При землетрясении спасатели рекомендуют:

сохранять спокойствие и не подаваться панике;

не пользоваться лифтом и лестницей при самих толчках;

отойти от мебели, окон и люстр;

найти укрытие в доме и накрыть голову руками;

перед уходом из здания по возможности отключить воду, газ и электричество в квартире;

взять с собой тревожный чемоданчик;

покинуть здание после толчков;

на улице держаться подальше от электролиний, зданий и деревьев;

подготовиться к возможным повторным толчкам;

оказать помощь детям, престарелым людям и людям с ограниченными возможностями.

