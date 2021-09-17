Подземные толчки ощутили жители посёлка Саты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Землетрясение зафиксировала сеть сейсмических станций СОМЭ КН МОН РК 17 сентября в 4:7 утра. Эпицентр расположен в 133 километрах на восток от Алматы на территории Казахстана.
Магнитуда составила 3.9, толчки произошли на глубине 15 километров. Землетрясение ощутили жители посёлка Саты 2-3 балла
При землетрясении спасатели рекомендуют:
- сохранять спокойствие и не подаваться панике;
- не пользоваться лифтом и лестницей при самих толчках;
- отойти от мебели, окон и люстр;
- найти укрытие в доме и накрыть голову руками;
- перед уходом из здания по возможности отключить воду, газ и электричество в квартире;
- взять с собой тревожный чемоданчик;
- покинуть здание после толчков;
- на улице держаться подальше от электролиний, зданий и деревьев;
- подготовиться к возможным повторным толчкам;
- оказать помощь детям, престарелым людям и людям с ограниченными возможностями.
