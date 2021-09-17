На момент проверки в заведении находились 23 игрока, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

В алматинском департаменте агентства по финансовому мониторингу сообщили, что пресекли деятельность подпольного казино, которое работало в одном из банных комплексов города.

- Сотрудниками изъяты сукно, игральные фишки различного номинала, игральные пластиковые карты в колодах. Кроме того, в подпольном казино была налажена система пропуска только постоянных клиентов. Приём денежных средств игроков осуществлялся перечислением на карточные счета организаторов казино, - рассказали в ведомстве.

В отношении организатора ведётся досудебное расследование.

HjWpn6_chcA

