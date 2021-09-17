Тело пропавшей Анастасии Черной нашли в лесополосе Уральска. Девушка была убита
По подозрению в убийстве задержали 27-летнего жителя города, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 16 сентября "по горячим следам" установили и задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
- Он подозревается в убийстве 21-летней девушки. В настоящее время ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, - рассказали в полиции.
Между тем, мама пропавшей 13 сентября Анастасии Черной Светлана Лобанова подтвердила, что найденный труп принадлежит ее дочери.
– Нам никаких подробностей ещё не сообщили. Всё, что мне известно, это то, что труп принадлежит моей дочери, но на опознание нас ещё не вызывали. Подозреваемого тоже не знаем, но это не её парень, - сообщила женщина.
У погибшей осталась двухлетняя дочь.
Напомним, Анастасия Черная пропала 13 сентября. Девушка вышла из дома и больше на связь не выходила. А 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от поселка Ветелки был обнаружен труп девушки.
