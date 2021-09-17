Двухмесячного малыша с глаукомой из Уральска прооперировали в Санкт-Петербурге
После операции Илья Смирнов начал реагировать на свет и рассматривать свои ручки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Илья Смирнов
27 августа в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обеих глаз и ему необходима срочная операция. Мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещают сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию.
15 сентября мама с малышом вернулись в Уральск. Галина рассказала, что Илью благополучно прооперировали и сейчас он проходит реабилитацию.
- Мы приехали в клинику Санкт-Петербурга, Илья начал хрипеть, появился кашель. Как я переживала, что нас просто не станут оперировать. К счастью, всё обошлось. Мы прошли все анализы, обследования, нам сказали с операцией тянуть нельзя. В этот же день у меня забрали Илью, пелёнки, бутылочки, - рассказывает Галина. - А дальше я просто молилась за операционной дверью, чтобы всё прошло удачно. После трехчасовой операции его перевели в реанимацию, сказали, что отключили от искусственной вентиляции легких, ребёнок дышит самостоятельно. Дальше снова переживания и сильное волнение. Прошли сутки и мне разрешили его увидеть. Я когда увидела свой маленький комочек, я рыдала. Ему поставили в правый глазик сеточку (дренаж), прооперировали, главное чтобы все теперь прижилось.
Левый глаз у малыша тоже с гаукомой, но пока операция не нужна. После операции Ильи прошёл курсы уколов в глаза и массажа, теперь его ждёт длительное восстановление.
- Денег нам хватило, я благодарна каждому кто нам помог. Я даже не представляла, что у нас есть настолько добрые люди, которые могут пожертвовать своими деньгами, накоплениями ради незнакомого двухмесячного мальчика. Все чеки я собрала, и готова отчитаться, за каждую потраченную копейку, - благодарит мама Ильи.
Галина говорит, что теперь им нужно будет ехать на проверку в клинику Санкт-Петербурга через три месяца.
- Сейчас ему еще тяжело, мучают боли, он плаксивый и капризный. Но главное он стал реагировать на свет, это неописуемые чувства, когда знаешь, что твой малыш не слепой. Ещё он стал очень много разговаривать, вовсю гулит, рассматривает свои ручки. Какое у него зрение, пока неизвестно. Но если всё пройдет без осложнений, то больше операций не понадобится, - заключила Галина.
Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой
