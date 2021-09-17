Скришот с видео В WhatApp распространяется видеоролик, в котором видно, как сайгаки оказались в вырытой траншее и метались в поисках выхода. При этом вокруг траншеи выставлена спецтехника и ходят люди в спецодежде. Изначально предполагалось, что ролик был снят в Мангистауской области, однако позже выяснилось, что инцидент произошел в ЗКО.

– Нам переслали видеофайл, на котором запечатлены сайгаки в количестве примерно 12-15 особей, в основном самцы в возрасте приблизительно 1 - 2 года, находящиеся в вырытой искусственной траншее глубиной около трёх метров и длиной 70-80 метров, - отметил Серик Маженов.

– Видео сняли работники филиала ТОО «Темиржол жондеу»-«СпецСтройМонтаж», проводящие строительно-ремонтные работы дороги Казталовка - Жанибек. Сайгаки при переходе дороги упали в данную траншею из-за того, что ямы не были огорожены, а из-за отсутствия пологих откосов не смогли от туда выбраться. В дальнейшем с помощью спецтехники обсыпали откос и сайгаки были освобождены. Этот участок является местом обитания и миграции Уральской популяции сайгаков. Инспекцией руководству ТОО «Темиржол жондеу»-«СпецСтройМонтаж», в целях недопущения в дальнейшем аналогичных фактов направлено письмо о проведении рекультивационных работ траншей или же организации вдоль вырытых траншей ограждений и пологих откосов, - добавил Серик Маженов.

Руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства ЗКО Серик Маженов рассказал, что 14 сентября в их ведомство поступила информация о застрявших в траншее сайгаках.При проверке выяснилось, что случай произошел в Жанибекском районе 11 и 12 сентября. В срочном порядке туда был направлен сотрудник инспекции.