Талгарцы «потеряли» акима

Жители Талгара 16 сентября узнали, что аким покинул должность ещё первого числа, однако нового главу города ещё не назначили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В Instagram-паблике novosti_issyka жители написали, что с первого сентября аким покинул свою должность.

- Большой город с населением более 50 000 человек даже не знал об этом. Вот это поворот! Почему так происходит? Неужели горожане не достойны знать такие новости? - возмущены жители.

Позже стало известно, что аким Айдар Нурмуханбет первого сентября уволился по собственному желанию.

- Обязанности акима города Талгар временно исполняет Серик Думчибаев. На данный момент Серик Думчибаев по состоянию здоровья находиться на больничном. В связи с чем, с 16 сентября 2021 года обязанности акима города Талгар временно возложено на Мадена Бактыбаева, - сообщили в акимате города.

