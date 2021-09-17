Всего неделю назад в ходе драки также возле увеселительного заведения погиб мужчина, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Массовая драка в центре Уральска попала на видео Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 1:10 седьмого сентября возле ресторана "Пинта" по улице Жунисова был избит молодой человек 1996 года рождения. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как избивают одного человека, а чуть дальше увечья наносят ещё одному мужчине.
- Оперативный дежурный центра оперативного управления увидел, что между тремя парнями завязался конфликт, на место сразу же был ориентирован экипаж ближайшей патрульной машины, которые задержал хулиганов, когда те пытались покинуть место преступления на своем автомобиле. Пострадавший мужчина 25 лет. За нанесение телесных повреждений задержаны трое мужчин 27, 28 и 24 лет. При проведении разбирательства было установлено, что водитель - 24-летний задержанный - управлял авто будучи лишённым права управления. При проведении медицинского освидетельствования установлено, что на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, - сообщил официальный представитель ведомства Болатбек Бельгибеков.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК "Хулиганство". Также в отношении водителя ведётся досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящегося в состоянии алкогольного опьянения". Стоит отметить, что это вторая массовая драка за неделю. 11 сентября в потасовке возле ночного клуба погиб 29-летний мужчина. Позже мама погибшего заявила, что арестован один человек, хотя ее сына избивали трое. Внимание. Видео 18+. Содержит сцены насилия. vIGvW0y47rU -MOkCrUojos Видео предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.