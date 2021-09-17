Девочка вышла вечером из школы и не вернулась домой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

14-летняя девочку разыскивают в Алматы. Около 18 вечера шестнадцатого сентября Зоя Юркова вышла из школы №91 по улице Докучаева. Домой она не вернулась.

- Волосы окрашены в рыжий цвет, худощавого телосложения, голубые глаза, рост 160-165 сантиметров. Была одета в чёрную футболку и чёрные джинсы, белые кроссовки, при себе рюкзак, - сообщили волонтёры Lider.kz.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что с заявлением в полицию родители девочки обратились накануне ночью.

- В настоящее время организованы розыскные мероприятия, изучаются обстоятельства, проверяется окружение девочки. Мы нацелены на благоприятный исход, - сообщили в управлении полиции Алатауского района.

