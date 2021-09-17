Владелец ресторана освобождён от уплаты штрафа после вмешательства прокуратуры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В надзорном органе сообщили, что владельца кафе KimChi в Алматы незаконно привлекло к ответственности районное управление санитарно-эпидемиологического контроля. Мониторинговая группа зафиксировала «нарушение» - предприниматель обслуживал гостей после 20 часов, за что ему выписали штраф в размере 670 910 тенге.

Прокуратура же выявила, что кафе имело статус лидера Ashyq и значит имело законное право работать до 22 часов.

- По акту прокурорского надзора постановление о привлечении к административной ответственности отменено, предприниматель освобождён от уплаты незаконно наложенного штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

