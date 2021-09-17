Иллюстративное фото из архива "МГ" На пульт оператора 102 отделения полиции Жылыойского района позвонил неизвестный и сообщил о том, что на детской игровой площадке в третьем микрорайоне города Кульсары происходит групповая драка. Инспекторы ювенальной полиции на месте задержали несовершеннолетнего, который дал ложное сообщение. В соответствии со статьей 438 КоАП РК, то есть за заведомо ложный вызов полиции, составлен административный протокол. Напоминаем, что за действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, на родителей или законных представителей налагается предупреждение или штраф в размере 15 МРП - 43 755 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.