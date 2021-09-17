- ТОО "Линкс" не выполнил обязательства заключённого договора. По указанному договору оплата не производилась в связи с неисполнением обязательств в полном объеме, но при этом суд не признал его недобросовестным подрядчиком, - говорится в ответе.Также в ведомстве сообщили, что сейчас разыгран конкурс на приобретение и установку 40 автоматических систем фиксации скорости и мониторинга транспортных потоков. Договор заключён. Однако на уточняющие вопросы, какая компания выиграла конкурс, сколько денег было потрачено и почему ДП ЗКО не устроила работа ТОО "Линкс", журналистам "МГ" в ведомстве не ответили. Также не удалось дозвониться до директора компании ТОО "ЛинкС" Льва Кремнева. В ответе на официальный запрос "МГ" руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петр Лежников сообщил, что они не имеют никакого отношения ни к заказчику, ни к исполнителю. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
