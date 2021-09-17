Системы автоматической фиксации скорости на баланс департамента полиции приняты не были, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Актюбинские полицейские с помощью камер раскрыли сотню уголовных дел Иллюстративное фото из архива "МГ" В ноябре 2020 года на встрече директора департамента партнерства агентства по противодействию коррупции Казахстана Расула Медетова и первого заместителя департамента полиции региона Жанболата Жаншина стало известно, что в Уральске к первому декабря начнут работать видеокамеры на дорогах, которые будут фиксировать нарушения ПДД, в том числе превышение скорости. С этого момента прошло десять месяцев, а в департаменте так и не сообщили о включённых камерах за сотни миллионов тенге. Ещё в январе этого года журналисты "МГ" обратились за комментариями к Жанболату Жаншину. Тогда он отметил, что в 2020 году на приобретение и установку камер, интеллектуальных перекрёстков и скоростемеров выделено 870 миллионов тенге. На эти деньги планировалось установить 200 камер "Безопасный  двор", которые будут подключены к центру оперативного управления, 40 скоростемеров и 14 интеллектуальных перекрёстков. Подрядной организацией, предоставляющей данные услуги, являлся ТОО "ЛинкС". Со слов Жанболата Жаншина, в связи с пандемией задерживалась поставка оборудования, но оно полностью соответствуют техническим характеристикам. Из них уже установлено 197 камер "Безопасный двор" и все скоростемеры. Ещё оставалось установить 14 интеллектуальных перекрестков. Более того, в официальном запросе полицейские ответили, где именно установят новое оборудование. Ответить, когда их включат, заместитель департамента полиции ЗКО затруднился. Позже стало известно, что ДП региона подал исковое заявление на ТОО "ЛинкС" о признании подрядной организации недобросовестным участником государственных закупок. Иск судом удовлетворен не был. Сейчас установленные камеры сняли. С чем это связано, выяснить не удалось. В официальном ответе от департамента полиции ЗКО сообщается, что системы автоматической фиксации скорости на баланс ведомства приняты не были, поэтому причины демонтажа им неизвестны.
- ТОО "Линкс" не выполнил обязательства заключённого договора. По указанному договору оплата не производилась в связи с неисполнением обязательств в полном объеме, но при этом суд не признал его недобросовестным подрядчиком, - говорится в ответе.
Также в ведомстве сообщили, что сейчас разыгран конкурс на приобретение и установку 40 автоматических систем фиксации скорости и мониторинга транспортных потоков. Договор заключён. Однако на уточняющие вопросы, какая компания выиграла конкурс, сколько денег было потрачено и почему ДП ЗКО не устроила работа ТОО "Линкс", журналистам "МГ" в ведомстве не ответили. Также не удалось дозвониться до директора компании ТОО "ЛинкС" Льва Кремнева. В ответе на официальный запрос "МГ" руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петр Лежников сообщил, что они не имеют никакого отношения ни к заказчику, ни к исполнителю.