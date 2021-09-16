Смертельная авария произошла на 52-ом километре трассы Актау - Жанаозен, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

ДТП случилось в ночь на 16 сентября. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель Lexus LX 470 не справился с рулевым управлением и опрокинулся.

- В результате ДТП на месте происшествии от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира. А также четверо пострадавших доставлены в больницу. Ведётся расследование, - говорится в сообщении.

В пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области сообщили, что за рулём находилась 27-летняя девушка. Вторая погибшая - 1966 года рождения, третья погибшая - 31-летняя жительница Жанаозена, находилась на 27 недели беременности. Также в ДТП погибли мужчины 1964 и 1967 годов рождения.

- Остальные четверо несовершеннолетних живы. Трое детей 2011, 2012 и 2019 годов рождения, не дожидаясь скорой, попутной машиной были доставлены в Жетыбайскую районную больницу. У пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану лба и локтевого сустава, закрытый перелом лучевой кости, травматический шок. Врачи оценивают состояние двоих детей как стабильно тяжёлое, у третьего - средней тяжести. Сегодня ожидается с помощью санитарного транспорта перевод всех троих детей в областную детскую больницу, - сообщили в ведомстве.

Ребёнка 2013 года рождения попутной машиной доставили в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу и госпитализировали. Он находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как критически тяжёлое.

- Получил геморрагический ушиб головного мозга, мозговая кома второй степени, травматический шок второй степени. Подключен к аппарату ИВЛ, - информировали врачи.

