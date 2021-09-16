- Мы вообще не подозревали, что отец пропал. Живёт он в районе второго рабочего поселка. Шестого сентября он пошёл навестить свою престарелую маму, дом которой находится в районе посёлка Селекционный. Только на следующий день выяснилось, что он не дошёл до своей мамы и домой не вернулся. Восьмого сентября мы обратились в полицию с заявлением. Участковый, как положено, всё зарегистрировал, была задействована опергруппа. И уже девятого сентября нам позвонили и сказали, что отец найден на улице Шолохова в кустах, мёртвым. На теле были видны незначительные царапины. А после вскрытия выяснилось, что у него сломаны ребра и ещё внутренняя черепно-мозговая травма. Специалисты по вскрытию предполагают, что он умер не своей смертью. Теперь мы хотим восстановить картину, где он был эти дни. Возможно его сбила машина насмерть, а труп выбросили в кусты. Он был крепким и здоровым, - рассказал сын погибшего.

- В настоящее время следствием устанавливается причина смерти лица. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются, - отметили в ведомстве.

Николай Андреев Сын пропавшего мужчины - Николай Андреев младший рассказал, что его отец раньше никогда не уходил из дома и не пропадал. Выпивал он только по праздникам, потерей памяти не страдал.После чего он добавил, что родные ищут свидетелей произошедшего, возможно у кого-то есть записи с видеокамер магазинов или каких-либо предприятий, где проходил Николай Андреев. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что труп мужчины был найден без видимых признаков насильственной смерти.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.