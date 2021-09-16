Иллюстративное фото из архива "МГ" Им инкриминировали статью за подделку и сбыт поддельных документов, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Как стало известно из материалов дела, подсудимый, пользуясь тем, что его супруга работает врачом медицинского центра, предложил ей изготовить поддельные справки ПЦР с отрицательными результатами за деньги. Женщина на предложение согласилась. Справки семья продавала по 7 500 тенге. Но липовые документы выявили. Супруги признали свою вину. Прокурор предложил обвиняемым наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Но суд учёл, что супруги признали вину, у них трое малолетних детей, и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей или 555 600 тенге на каждого. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.