В мероприятии, нарушающем карантин, принял участие Джорджио Дамиани, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншоты с видео damiani_kazakhstan/Instagram

15 сентября в отеле Ritz Carlton Almaty прошла вечеринка ювелирного дома Damiani. Видео с мероприятия опубликовали сами представители бизнеса в своём аккаунте в Instagram.

Tp3ReXS9MN0

На кадрах можно увидеть вице-президента Damiani Джорджио Дамиани. Судя по видео, гостями мероприятия стали по меньшей мере 20 человек.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сообщил, что мониторинговая группа проведёт проверку.

- Мониторинговой группой Бостандыкского района предпринимаются соответствующие меры по привлечению нарушителей карантинных ограничительных требований к административной ответственности по материалам, опубликованных в социальных сетях, - отметил Байгабулов.

