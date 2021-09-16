- При обыске в лесном массиве и по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято более одного килограмма синтетических наркотиков, 55 таблеток амфетамина и около 500 граммов наркотиков растительного происхождения. Таким образом, было предотвращено распространение более 4 300 единиц синтетических наркотиков, - пояснили в ведомстве.

Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 сентября задержали двоих жителей Уральска за организацию сбыта наркотических средств и психотропных веществ через интернет.Досудебное расследование ведётся по части 3 статьи 297 УК РК "незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

ie-nC0IcGYg

Отметим, с начала года стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 50 килограмм наркотических средств, в том числе 1,3 килограмма синтетических наркотиков.