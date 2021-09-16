- Труп неизвестной женщины направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления личности и причины смерти. В настоящее время ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК "убийство", - прокомментировали в ведомстве. - Другая информация разглашению не подлежит в интересах следствия.

Фото Медета МЕДРЕСОВА В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что труп обнаружен 15 сентября в 13:45 в лесном массиве недалеко от посёлка Ветелки. На месте происшествия видно, что там был небольшой пожар, выгорела трава, обгорели деревья и кустарники. Добраться пешком до этой местности удаётся с трудом. Рядом расположена лишь просёлочная дорога. Также видно, что на месте работали криминалисты, остались расходные материалы: перчатки, бинты, вата. Есть обгоревшие клочки волос или шерсти.