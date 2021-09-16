Девушка наголо побрилась из-за телефонного мошенника И решилась рассказать свою печальную историю
Злоумышленнику было необходимо, чтобы она сбрила волосы на голове и брови. За это он обещал ей вознаграждение...несколько тысяч американских долларов.
Меган Рэндольф работает моделью и проживает в штате Юта (Америка). Несколько дней назад она рассказала в соцсетях свою печальную историю – столкнулась с телефонным мошенничеством:
Пришло сообщение от агента красоты, представителя косметической компании Redken - уход за волосами. Была предложена сделка: модели необходимо сбрить волосы и брови для кампании салона в онлайн режиме, и ей заплатят несколько тысяч долларов, пишет The Sun.
Конечно, поначалу Меган не поверила, но несколько телефонных разговоров с работником салона — как потом окажется, подставным — убедили ее дать согласие.
«Муж пробил номер телефона звонившего, он действительно принадлежал салону под названием Redken, о котором была вся информация в сети. Скорее всего, это все специально все делается этими мошенниками...!»
Меган Рэндольф до стрижки
После того как были отправлены видео и фото новой «модной стрижки», номер перестал быть активным.
«Я буду очень откровенна, это как цифровое изнасилование. Я хочу, чтобы другие женщины знали, что это может случиться. Это было полном предательством доверия. Это безумие».
В каком-то смысле доверчивой девушке даже повезло: она лишилась только волос, которые скоро отрастут. Но других случаях жертвы могут потерять огромные суммы денег и остаются без ничего в результате одного звонка по номеру телефона...
Будьте бдительны и осторожны!
