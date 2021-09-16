Мероприятие отменили из-за карантинных ограничений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Забег по «лестнице здоровья» на Медеу анонсировало управление спорта 14 сентября. Сегодня в ведомстве сообщили об отмене мероприятия.

- 18 сентября 2021 года было запланировано проведение традиционного мероприятия «Медеу-Баспалдак», которое проводится с 1988 года. Общее количество участников около 500 человек. Мероприятие планировалось проводить дробно в течение дня по дистанциям и возрастным категориям. На 15 сентября, согласно постановления главного санитарного врача города Алматы, забег отменен. Участие в мероприятии бесплатное. Взносы с населения не принимались, - говорится в сообщении управления спорта Алматы.

Напомним, анонс появился 14 сентября. На вопрос журналистов - разрешено ли в «красной зоне» проведение подобных забегов, в департаменте санитарного-эпидемиологического контроля Алматы ответили, что массовые мероприятия запрещены. В управлении общественного развития тогда сообщили, что документ с анонсом был не утверждён перед отправкой.

