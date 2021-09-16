Убили отца троих детей: в ЗКО родные погибшего в драке мужчины требуют наказать всех виновных
Подозреваемым в преступлении проходит один человек, тогда как родственники уверены, что в избиении принимали участие как минимум трое мужчин, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено Эльвирой Шариповой
Трагедия произошла ночью 11 сентября по проспекту Назарбаева, недалеко от ночного клуба. Бездыханное тело 29-летнего Бахтияра Шарипова обнаружили полицейские, которые приехали на место после анонимного звонка. Звонивший сообщил, что между молодыми людьми происходит драка. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего молодого человека, который признался в содеянном.
Сестра убитого мужчины Эльвира Шарипова говорит, что в тот злополучный вечер её брат приехал из Аксая с вахты, оставил вещи у сестры и вышел с встретиться одноклассниками. Никуда заходить не стали, а просто гуляли по проспекту. На следующий день Бахтияр должен был ехать домой, в посёлок Жанабулак Акжайыкского района, где его ждали супруга, трое детей и мама.
– Им (брату и его одноклассникам - прим. автора) позвонили односельчане и сказали, что их избивают у ночного клуба. Мой брат с одноклассниками поехал туда. По камерам видно, что сначала они просто разговаривали, а потом скрылись из обзора. Следователь говорит, что подозреваемый ударил его, брат упал на землю, ударился головой и умер. Но мы не верим в это, так как оказывается есть люди, которые видели, как трое парней пинали лежащего на земле Бахтияра по голове. Мы ищем этих людей, которые могут рассказать то, что видели в ту ночь. В мирное время убили ни в чём не повинного человека, трое детей остались без отца, супруга осталась вдовой, мать похоронила сына, мы лишились брата. Требуем, чтобы наказали всех виновных без исключения, - говорит Эльвира Шарипова.
Старшему из детей Бахтияра исполнилось пять лет, а младшему - полтора года. Теперь семья погибшего требует, чтобы следствие привлекло к ответственности всех участников избиения.
– Брат даже не увидел, как его дочь впервые пошла в школу, а младшая и вовсе подходит ко всем мужчинам и называет их папой, скучает сильно. Они никогда не увидят своего отца, будут расти в неполной семье. Бахтияр был добрым, великодушным и отзывчивым человеком. Всегда готов был прийти на помощь, отдать последнее. Хоронили его всем селом, пришли абсолютно все. Никто не мог поверить в такую трагедию, что нашего Бахтияра, нашей опоры, нашей защиты больше нет. Мы не верим, что его убил один человек, Бахтияр был крепким и запросто мог бы справиться с одним человеком и даже с двумя. Мы уверены, что его ударили сзади, а когда он упал просто безжалостно забили и всё. Пусть теперь отвечают за содеянное, возместят моральный и материальный ущерб. Односельчане, которые позвали брата, сейчас утверждают, что ничего не видели, якобы один был без сознания, второй ушел, третий не видел. Как так можно? Он ведь приехал туда ради них, лишился жизни, а они даже толком не могут сказать правду, - возмущается сестра погибшего.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по делу в качестве подозреваемого проходит один человек - это 23-летний мужчина, который полностью признал свою вину, остальные пока проходят в качестве свидетелей. Ведется досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего".
