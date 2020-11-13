К крупным предприятиям первой категории опасности относятся «КазТрансОйл», Интергаз Центральная Азия, КПО б. в., Жайык Мунай, Уральская птицефабрика. Необходимо отметить, что многие годы люди, проживающие вблизи них жаловались на зловонные запахи, которые круглый год доходят оттуда. - Для того, чтобы решить эту проблему между птицефабрикой и областным Департаментом экологии был заключен меморандум. В его рамках компания должна уменьшить объем эмиссии и воздействия на окружающую среду, - отметил руководитель областного департамента экологии Ербол Куанов. Всего в 2019 году на проведение природоохранных мероприятий было запланировано 14,9 млрд тенге, из которых освоили только 80%. В этом году план выполнен на 56%. Для того, чтобы сократить объемы эмиссии и негативного воздействия на окружающую среду ежегодно промышленные предприятия области используют современные технологии. К примеру, компания КПО б. в. применяет насос для перекачки продукции с высокой объемной долей газа Это позволило за последние два года сократить объем выбросов на 11 тысяч тонн. -Новые технологии также внедряются и на полигоне твердо-бытовых отходов. Инвесторы, которые сейчас занимаются сортировкой мусора смогли сократить объем размещаемых от ходов на 80 тысяч тонн,- рассказала руководитель отдела департамента экологии ЗКО Жанар Избулатова. За 9 месяцев текущего года фактические выбросы по области составили 32 тысячи тонн, что почти в два раза меньше показателя 2018 года.