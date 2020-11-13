В эти выходные - 14 и 15 ноября, в области будет приостановлена работа следующих объектов: – торговые дома и центры (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; – непродовольственные и продовольственные открытые и крытые рынков; – религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие); – объекты культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотеки, музеи; – общественный транспорт. В воскресенье так же приостановят свою деятельность парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы, бассейны. Стоит отметить, что в выходные дни следующие объекты могут продолжить свою деятельность, правда с соблюдением некоторых ограничений по времени: – объекты общественного питания будут работать только на доставку; – бани, сауны; – аптеки; – магазины; – медицинские центры и стоматологические клиники (по записи); – объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха) с заполняемостью не более 50%; – объекты по оказанию услуг населению (автомойки, СТО, ремонт автомобилей и бытовой техники); – банковские услуги; – бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды; – государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие. Согласно постановлению, с 10 по 23 ноября в области усилили карантинные меры, а в выходные дни по периметру города будут установлены санпосты.