Женщина заявила, что никаких претензий к 29-летнему "зятю" не имеет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО 15-летняя девочка вышла замуж Фото со страницы Бурлинского отдела полиции в социальной сети Facebook Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на сегодняшний день в следственном отделе УП г.Уральск ведется расследование по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". 29-летний мужчина обвиняется в то, что прикрываясь фиктивным браком, он намеренно вступил в половой контакт с 15-летней девочкой. Подросток после этого надела паранджу темного цвета, полностью прикрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи. Как выяснилось позже, во время следствия мать 15-летней девочки категорически отказалась от прохождения судебно-медицинских экспертиз и других биологических обследовании. – Мать несовершеннолетней в отношении мужчины каких-либо претензий не имеет. Проводится расследование. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили в полиции.