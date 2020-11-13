Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал, что одна из самых больших проблем - это водоснабжение как областного центра, так и районов нашей области. А связано это с понижением уровня воды в реке Урал. – Водоснабжение районов в первую очередь связано с наполнением воды в реке Урал, это межгосударственный вопрос, и рассматривается на уровне глав государств и правительств. По решению этого вопроса мы тесно сотрудничаем с министерством экологии, которое подготовило документ с конкретными действиями. Нам нужно найти лучших экспертов, ученых и практиков и сделать программу по улучшению экосистемы реки Урал. Кто-то говорит, что нужно укреплять берега, кто-то предлагает родники открывать, кто-то предлагает проводить дноуглубительные работы. Поэтому нужно, чтобы две страны приняли единую дорожную карту по спасению реки. Кроме этого, со стороны двух государств необходимо соответствующее финансирование. К сожалению, два последних года были очень маловодными, - рассказал глава региона. По словам Гали Искалиева, сейчас районы области испытывают большие трудности с нехваткой питьевой воды и воды для домашнего скота. Для решения этого вопроса, была разработана проектно-сметная документация по строительству насосной станции, которая будет перекачивать из реки Урал воду в наши искусственные каналы. – Есть другие районы, которые питаются водой из Саратовской области - это Малый и Большой Узени. В следующем году будем просить правительство увеличить объем покупаемой воды из Саратовской области, чтобы у сельчан не возникало трудностей с водой. У нас была проблема с водоснабжением областного центра. В этом году на пике пандемии и в сезон 40-градусной жары случились порывы канализационных сетей. В это время в сутки город потреблял 60-70 тысяч кубических метров воды. При этом мы за счет своих источников воды могли обеспечить лишь 58 тысяч кубов в сутки. Дефицит воды есть, и для того, чтобы в следующем году не было таких проблем, мы в начале года начали готовить проектно-сметную документацию по реконструкции действующих, по бурению новых подземных скважин, а так же по переводу одного из водопроводов из республиканской в коммунальную собственность, чтобы мы сами его отремонтировали. На следующий год проблем с поставкой воды в город не будет, - отметил Гали Искалиев. Аким области также отметил, что с прошлого года в городе ведутся ремонтные работы канализационных сетей. – На сегодняшний день мы отремонтировали 21 километр, осталось около 11 километров. Я думаю, что с канализацией в следующем году тоже проблем не будет. Есть вопрос по водосбережению. К сожалению, у нас большие потери в городе, но, я думаю, что это решаемый вопрос. Правительство нам в этих вопросах помогает, - резюмировал Гали Искалиев.