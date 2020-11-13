По разведению племенного крупного рогатого скота Западно-Казахстанская область занимает третье место в стране. По выращиванию крупного рогатого скота мясного направления область занимает второе место. По поручению Главы государства РК по объединению сельскохозяйственных кооперативов в Таскалинском районе ЗКО внедрен пилотный проект. «Для полной реализации проекта необходимо устранить ряд препятствий. Поэтому мы направили специальное предложение в Министерство сельского хозяйства РК. Если данное предложение будет поддержано, доходы населения будут намного увеличены. Кроме того, по мясному направлению – одной из семи экосистем, озвученных Главой государства, Западно-Казахстанская область обладает самым высоким потенциалом встране», – подчеркнул аким области Гали Искалиев. Сегодня фермеры, занимающиеся животноводством в регионе, выращивают крупный рогатый скот на естественных пастбищах. А скот, выросший на воле, в степи, как известно, дает экологически чистую продукцию. Если во времена Советского Союза площадь пастбищ области составляла 13 миллионов гектаров, то сегодня используются только 7 миллионов. Таким образом, в регионе имеются большие возможности для развития отгонного животноводства. Необходимо отметить, что в мире спрос на чистую, экологичную продукцию очень высок.