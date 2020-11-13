В Круглоозерновском психоневрологическом диспансере проживают пациенты от 18 лет и старше с умственными и физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и наркологическими расстройствами.Директор психоневрологического диспансера в поселке Круглоозерное Мурат Кенесарин в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" подтвердил, что действительно постояльцы диспансера корпуса №1 были переведены на время дезинфекции в другие корпуса, в том числе в другие отапливаемые помещения. Стоит отметить, что в каждом корпусе содержится по 100 человек. Всего в медучреждении 4 корпуса. Мурат Кенесарин сообщил, что дезинфекция проводилась по требованию департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО. В предписании было выдвинуто требование - устранить тараканов и насекомых. - Сегодня, 13 ноября, уже все, опекаемые на своих местах, работаем в обычном режиме. Они были только переселены на одни сутки. Максимальное количество было размещено по палатам, те кто не поместился были помещены в клуб (актовый зал - прим.автора), - заверил Мурат Кенесарин. На вопрос журналиста: были ли подопечные размещены в подвале, Мурат Кенесарин ответил, что там находилась лишь только часть пациентов. - У нас дополнительных комнат не предусмотрено, - ответил он. Однако на все вопросы получить ответ не удалось, директор медучреждения ссылался на плохую связь и пообещав перезвонить, прервал разговор. Через 30 минут ситуацию прокомментировала заведующая медицинским отделением психоневрологического диспансера поселка Круглоозерное Фарзана Искакова, которая заявила, что пациентов в подвале не держали. С ее слов, дезинфекцию начали проводить 11 ноября, так как 26 октября было предписание от департамента контроля качества и безопасности услуг об устранении тараканов. На вопрос журналистов, почему видеоролик был прислан ранее. Она ответила: "Некоторых мы начали переводить не 11 ноября, а пораньше - 10 ноября". - Они не были в подвале, они были в провизорном отделении и в клубе. Провизорное отделение похоже на подвал. Там есть окна, только их закрыли, чтобы их не было видно. Всего в провизорном отделении находилось 40 человек и 50 человек - в актовом зале. Но в актовом зале тепло. Тех, кто из подопечных послабее, мы положили на сцену, там теплее. Одеты по-зимнему они потому, что выходили на улицу в туалет. Кормили мы их в отдельной столовой. А то, что на видео кастрюля и кружки, это мы им выдавали кефир. А из чайника наливали лекарство. Сегодня мы переводим всех обратно (в первый корпус - прим.автора), - рассказала Фарзана Искакова. - Мы осмотрели всех подопечных, жалоб никаких нет, температуры не наблюдалось. Между тем корреспонденты "МГ" обратились к директору филиала международного бюро по правам человека Павлу Кочеткову. Правозащитник направил видеоролик с подопечными в национальный центр по правам человека РК. Сотрудники национального центра отправили копию в министерство труда и социальной защиты населения РК. По словам Павла Кочеткова, по факту жестокого обращения подопечных психоневрологического диспансера в поселке Круглоозерное министерством было дано поручение провести проверку. Напомним, три года назад персонал медучреждения поселка Круглоозерное заявили, что им на протяжении двух лет не оплачивают дополнительные рабочие часы. Санитарки и медсестры работали по 12 часов в день, хотя по факту им оплачивают лишь 10 часов. Сотрудники медучреждения обратились с письмом к президенту.
Видео предоставлено читателями "МГ"