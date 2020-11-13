Глава региона пообещал поручить полицейским проверить эту иноформацию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сельчане в ЗКО, испугавшись призрака девушки, устроили садака Скриншот с социальных сетей Сегодня, 13 ноября, на площадке службы центральных коммуникаций журналисты республиканских СМИ спросили у акима ЗКО Гали Искалиева достоверна ли информация о том, что жителей села Ханколь в Каратобинском районе беспокоит призрак девушки. – Ежедневно наши правоохранительные органы предоставляют нам информацию о происшествиях, но в сводках такой новости не было. Я думаю, что здесь есть какая-то недостоверная информация и считаю, что проблем нет. Но все же я поручу полицейским проверить этот факт, - отметил Гали Искалиев. Напомним, в социальных сетях распространяется информация о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой и делятся друг с другом голосовыми записями, а в некоторых пабликах появились даже видеозаписи, якобы снятые близ села Ханколь. Испугавшись нечистой силы, жители поселка решили принести в жертву скот.