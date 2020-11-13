Ранее Многодетная семья проживала в крошечном доме, который был построен ещё в прошлом веке. Крыша протекала, а полы стены давно стали рушиться из-за проснувшегося фундамента. Дети часто мечтали о новом просторному доме, где у каждого будет своя комната. И вот сейчас в глазах семьи счастье. Жилье приобрели так сказать всем миром. Деньги собирали сельчане и местные бизнесмены. Необходимо отметить, что это первый случай, когда жители села покупают дом своим односельчанам. - Я благодарна всем, кто принял участие в сборе средств. Всем односельчанам, жителям района, коллективу газеты Екпын. Именно там впервые появилось объявление о нашей семье. Теперь мы будем жить в новом доме. Для нас это огромное счастье. Пусть в каждом доме царит радость,- рассказала многодетная мама Алтыншаш Бишимбаева. Объявление в районной общественно-политической газете «Екпын» вышло в начале лета. Каждый таскалинец пожелал внести свой вклад в семейное счастье земляков. И вот к концу месячника милосердия необходимая сумма была собрана. Дом для нуждающейся семьи был куплен. - В течение трех месяцев мы собирали деньги. Собрали миллион тенге. Это очень радостный день не только для этой семьи, но и для всех таскалинцев. Мы рады, что многие откликнулись. Надеемся, что отзывчивость и милосердие всегда будут с нами,- пояснил специалист отдела по работе с молодежью с. Мереке Мирам Мухтаров. Теперь здесь у каждого есть своя комната. Дети счастливы, а что ещё нужно, для настоящего семейного благополучия.