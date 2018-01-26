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Социум

157-летний аварийный дом снесут в Уральске

Одноэтажный многоквартирный дом по улице Некрасова власти города обещают снести уже в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас 12 семей, который проживают просто в нечеловеческих условиях единогласно согласны на переезд и снос их ветхого жилья. По словам жительницы дома Алены ДУЙСЕНБАЕВОЙ, она с семьей живет в этом доме уже 22 года. - В доме не было ни воды, ни канализации, ни газа. Я за свой счет проводила в квартиру газ, потому что у меня маленькие дети и жить с газовым баллоном опасно. За последние годы мы многое пережили. В прошлом году у нас упала одна из стен и две к
gorod
157-летний аварийный дом снесут в Уральске
Одноэтажный многоквартирный дом по улице Некрасова власти города обещают снести уже в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сейчас 12 семей, который проживают просто в нечеловеческих условиях единогласно согласны на переезд и снос их ветхого жилья. По словам жительницы дома Алены ДУЙСЕНБАЕВОЙ, она с семьей живет в этом доме уже 22 года. - В доме не было ни воды, ни канализации, ни газа. Я за свой счет проводила в квартиру газ, потому что у меня маленькие дети и жить с газовым баллоном опасно. За последние годы мы многое пережили. В прошлом году у нас упала одна из стен и две квартиры просто завалило кирпичами. Дом был построен в 1861 году и КСК у нас нет, все приходится делать за свой счет. Дом признали аварийным в 2011 году. Сейчас мы надеемся на то, что дом все-таки снесут и построят новый, где мы сможем жить в нормальных условиях, - пояснила Алена ДУЙСЕНБАЕВА. Аварийный дом разделен на две части, в которых проживают по шесть семей. Сейчас они все ждут, когда застройщик начнет работу. Как рассказал заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, дом планируется снести и вместо него построить новый по программе ГЧП. - Всего в Уральске 43 дома, которые признали аварийными. ТОО "Корпорация строительных материалов" изучив все дома остановились именно на этом участке. Здесь планируется построить пятиэтажный 50-квартирный дом. Для начала необходимо собрать подписи всех жильцов, но есть небольшая проблема - несколько квартир пустует и хозяев надо найти. Планируется, что за пару месяцев все документы будут готовы и уже летом застройщик начнет работы, - заявил замакима. В свою очередь застройщик отметил, что дом будет кирпичный, так как они сами производят стройматериалы. Стоит отметить, что в 2017 году в Уральске был сдан первый дом, построенный по программе ГЧП.
аварийный дом ГЧП

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