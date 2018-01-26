157-летний аварийный дом снесут в Уральске

Одноэтажный многоквартирный дом по улице Некрасова власти города обещают снести уже в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас 12 семей, который проживают просто в нечеловеческих условиях единогласно согласны на переезд и снос их ветхого жилья. По словам жительницы дома Алены ДУЙСЕНБАЕВОЙ, она с семьей живет в этом доме уже 22 года. - В доме не было ни воды, ни канализации, ни газа. Я за свой счет проводила в квартиру газ, потому что у меня маленькие дети и жить с газовым баллоном опасно. За последние годы мы многое пережили. В прошлом году у нас упала одна из стен и две к