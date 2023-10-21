С первого сентября в Казахстане начался отбор в президентский молодёжный кадровый резерв. Зачисление кандидатов осуществляется на два года с возможностью их внеконкурсного назначения.

— На текущий год было запланировано проведение очередного отбора в президентский молодёжный кадровый резерв. Аппарат акима Бурлинского района провёл соответствующие работы по кандидатам для участия в отборе, — рассказал заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.

Основные требования к кандидатам:

граждане Казахстана;

возраст не старше тридцати пяти лет;

наличие высшего образования;

трудовой стаж не менее пяти лет;

знание государственного языка не ниже уровня В1.

Как рассказал Алтай Тукжанов, при формировании списка кандидатов включены разные категории лиц из сферы государственной службы, бюджетных организаций, предпринимательства, образования, культуры, спорта.

В этом году из Бурлинского района 17 человек изъявили желание принять участие в отборе. Они пройдут несколько этапов отбора, которые продлятся до 22 декабря. Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам каждого этапа, допускаются к следующему этапу отбора в региональный резерв.