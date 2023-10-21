С первого сентября в Казахстане начался отбор в президентский молодёжный кадровый резерв. Зачисление кандидатов осуществляется на два года с возможностью их внеконкурсного назначения.
— На текущий год было запланировано проведение очередного отбора в президентский молодёжный кадровый резерв. Аппарат акима Бурлинского района провёл соответствующие работы по кандидатам для участия в отборе, — рассказал заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.
Основные требования к кандидатам:
- граждане Казахстана;
- возраст не старше тридцати пяти лет;
- наличие высшего образования;
- трудовой стаж не менее пяти лет;
- знание государственного языка не ниже уровня В1.
Как рассказал Алтай Тукжанов, при формировании списка кандидатов включены разные категории лиц из сферы государственной службы, бюджетных организаций, предпринимательства, образования, культуры, спорта.
В этом году из Бурлинского района 17 человек изъявили желание принять участие в отборе. Они пройдут несколько этапов отбора, которые продлятся до 22 декабря. Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам каждого этапа, допускаются к следующему этапу отбора в региональный резерв.
Президентский молодежный кадровый резерв – одна из первых публичных инициатив президента, которая помогает талантливой молодежи занимать должности на госслужбе. В соответствии с поручением главы государства отбор в резерв проводят раз в два года.
Первые два отбора прошли в 2019-м и 2021 годах. 264 резервиста трудоустроены на позиции в госорганах и квазигосударственном секторе, 31 занимает политические должности, шестеро – административные должности корпуса А.