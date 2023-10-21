В Атырауской области для профилактики ДТП обновляют дорожные знаки, сообщили в полиции региона. Сотрудники управления административной полиции выявили на трассе Атырау — Астрахань недостатки в дорожной разметки.

— Специальное предписание по их устранению направили в АО «НК «КазАвтоЖол». Однако нацкомпания не исполнила требования. На них составили два протокола и оштрафовали на 3,4 миллиона тенге, — говорится в сообщении.

Нацкомпанию привлекли к ответственности по статье 462 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований».