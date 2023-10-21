Из 100% первоклассников с хорошим зрением лишь 20-30% сохраняют его до выпускного. А у 70-80% школьников наблюдаются различные нарушения зрительной системы. Чаще всего — близорукость. Такие данные, на основе медицинских осмотров, представил департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

— В школах дети проводят большую часть дня, изучая насыщенную программу, которая с каждым годом всё усложняется. А увлечение гаджетами в свободное от уроков время только усугубляет картину. В офтальмологии даже появились новые диагнозы — компьютерный зрительный синдром, — объяснили санврачи.

По итогам девяти месяцев этого года у школьников выявили 1 984 патологии органов зрения. Из них у учащихся начальных классов — 500, 5–9 классов — 788, старших классов — 696.

Кроме этого, выявили 520 патологий нервной системы. У учащихся начальных классов — 176, среднего звена — 184, старших классов — 160.

— Ограничьте время нахождения ребёнка за компьютером, сотовым телефоном или планшетом. Проводите гимнастику глаз. Следите, чтобы на мониторе компьютера не было бликов. Оптимальный размер экрана для дошкольника — 15 дюймов, а для школьника —17 дюймовый монитор. Зависимость от гаджетов пагубно влияет и на психику ребёнка. Это серьёзная опасность, — напомнили санврачи.

Длительное пребывание за компьютером и ноутбуком может повлиять не только на зрение. Неправильная позиция за рабочим местом — основная причина развития заболеваний позвоночника. Примерно у 70% детей имеются нарушения осанки, а у 10% — сколиоз, или боковое искривление позвоночника.

В ЗКО во время медицинского осмотра среди учащихся общеобразовательных школ за девять месяцев врачи выявили 613 случаев сколиозов. Из них у учащихся начальных классов — 184, среднего звена — 247, старших классов — 182.