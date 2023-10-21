Более 37 тысяч жителей ЗКО работают во вредных условиях

В ЗКО работает 582 промышленных объекта, 95 из которых — высокой эпидемической значимости, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Санврачи регулярно следят, чтобы работники этих предприятий своевременно проходили медицинский осмотр. Так, по данным ведомства, 37 312 жителей ЗКО работают во вредных условиях труда. 10 646 из них — женщины.

За девять месяцев этого года обязательный медосмотр должны были пройти почти 20 тысяч человек. Однако прошли 92% из них. По итогам на учёт взяли 116 человек. Выявлен один случай профессионального заболевания. 25 человек перевели на другую работу.