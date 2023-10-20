По данным «Казгидромета», 21 октября днём на севере ЗКО ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере и востоке — туман.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +14..+12 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до +20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.