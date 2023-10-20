— Система межконфессиональных отношений в нашей стране стабильна, она обладает высокой степенью самосохранения и воспроизводства. Эту стабильность надо сохранять, поддерживать, такова главная задача казахстанцев. Наша страна по праву называется перекрестком цивилизаций. Казахстан является естественной границей между крупнейшими мировыми религиями. Веками здесь жили и трудились представители разных народов и этносов, — сказал Талгат Нигметов.

— Религия отделена от государства, но это не означает, что она полностью отделена от общества. Государство регулирует религиозные отношения и эту стабильность нам надо сохранять. Поэтому я считаю, что такие мероприятия внесут вклад, чтобы они взаимодествовали друг с другом. Диалог представителей различных конфессий в области проводится постоянно, это основа мира и согласия. Мы постоянно общаемся, решаем общие проблемы. Активна сегодня и молодёжь в плане религии и духовности, — говорит специалист.

— Инициатива исходила от управления религии, которое обратилось к нам с просьбой о постановке ко Дню духовного согласия. В нашем спектакле всего три героя: верующие кореец (актёр Ринат Сабыргалиев) и чеченец (актёр Азат Мынбаев), а русский — это я, атеист, который ни во что не верит. Кореец и чеченец сказали слова благодарности земле Казахстана, которая приютила народы в тяжёлые для них времена репрессий, рассказали о своей вере, о Боге и Аллахе. И данная встреча перевернула сознание у моего героя, — поделился председатель ОО «JEBE театры» Нуржигит Сейтмагамбетов.

В ЗКО прошло мероприятие, посвящённое Дню духовного согласия с участием представителей религиозных объединений, этнокультурных центров, учителей и студентов колледжа «Орал медресе». Собравшихся приветствовал руководитель управления по делам религий ЗКО Талгат Нигметов. Он отметил, что Казахстан отличает религиозное и культурное многообразие, складывающееся в течение длительного исторического периода.­По словам теолога Центра изучения проблем религий управления по делам религий ЗКО Дастана Абдувалинова, цель Дня духовного согласия — толерантность. В Казахстане у каждого человека есть равные права и равные возможности. На территории Приуралья действуют 53 мусульманских мечети, 18 православных церквей, 9 — протестантских, 2 — римско-католические, по одной буддистской и Свидетели Иеговы. Всего зарегистрировано 86 религиозных объединений восьми конфессий.Руководитель римско-католического прихода Пресвятой Богородицы Неустанной помощи в Уральске Лукаш Немец отметил, что помимо того, что они проповедуют божью любовь, ещё занимаются благотворительностью — помогают детям с особыми потребностями. Также раз в месяц в костёле проводят концерты органной музыки. Для присутствующих в Центре культуры и искусства имени Мырзалиева показали театральную постановку под названием «Достык — Дружба».В ходе мероприятия представители религиозных конфессий призывали всех жителей области приложить усилия для реализации Доктрины национального единства Казахстана, развивать традиционную культуру и толерантное сознание в обществе, хранить мир и согласие как наше главное национальное достояние.