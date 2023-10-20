— Мой труд посвящён 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Сама задумка написать о Маншук появилась ещё в 2015-м, — сказал Максат Таж-Мурат. — Шаг за шагом, год за годом, прослеживая жизнь героини, я задался вопросом — что сподвигло юную девушку, преодолевая препятствия нелёгкого времени, добровольцем уйти на фронт, оказаться в самом пекле войны, совершить подвиг, который не перестаёт волновать умы и сердца людей.

— У Маншук был приёмный отец Ахмет Маметов. И он — брат моего отца, он воспитывал её как родную дочь. Я благодарна организаторам и автору книги за память! И всё же сегодня в основном взрослые на презентации. А наши дети в преимуществе не знают про подвиг Маншук! А должны! Должны быть в курсе как наши предки, родители, сёстры, братья вели себя на войне, как защищали Родину, – сказала Шолпан Мухамедияр.

В Атырау презентовали книгу «Неизвестная война Маншук». Написал её уроженец Жылыойского района, ученый, писатель-эссеист, кандидат филологических наук Максат Таж-Мурат. Презентацию книги специально приурочили к дате совершения подвига Маншук. Сначала автор написал книгу на русском языке, а позже перевёл на государственный.Писатель в своём произведении поставил цель наиболее полно отразить биографию героини с широким привлечением фактологического материала о ней. На презентацию пригласили историков, краеведов, членов поисковых отрядов, журналистов. А ещё — родственницу Маншук Маметовой, проживающую в Индерском районе.Книгу уже подарили нескольким библиотекам Атырауской области. Её можно приобрести в интернете.