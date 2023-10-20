Реванш года

Первоначально Ислам Махачев (24-1) должен был защищать титул лёгкого веса от Чарльза Оливейры (34-9), у которого он и отобрал пояс год назад. Но затем бразилец получил травму, и его заменил Алекс Волкановски (26-2) – в марте чемпион полулёгкого веса уже дрался с Махачевым и проиграл решением в близком бою.

Ислам и Алекс – бойцы высочайшего уровня и заслуженные короли своих весовых. Но как и в прошлый раз, фаворитом выглядит Махачев: он крупнее, сильнее физически и намного лучше в грэпплинге. Аналитики Parimatch дают на его победу 1.35 против 3.40 у Волкановски. Но это отнюдь не делает Алекса мальчиком для битья: у него хороший бокс, жёсткие лоу-кики и отличное чувство дистанции. А значит, для победы ему стоит опираться на ударную технику: шансы Алекса на нокаут оценены в 5.70, а на победу решением – в 7.00.

Борцовское столкновение

Экстренно искать соперника пришлось и Хамзату Чимаеву (12-0): бразильский нокаутёр Пауло Коста (14-2) выбыл из карда UFC 294 из-за инфекции. И замену подобрали более чем достойную: с Хамзатом будет драться экс-чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-3).

Оба бойца очень похожи по стилям: борцы с хорошим боксом. Но за счёт молодости и большей физической силы эксперты видят фаворитом Чимаева: 1.33 против 3.30 у Усмана. Но у Камару есть один козырь: он не теряет в выносливости даже в 5 раундах, а Хамзата на такой дистанции мы не видели ещё ни разу. А значит для победы “Викингу” нужен нокаут – коэффициент на такой исход равен 2.80.

Возвращение народного чемпиона

На UFC 294 фанаты вновь увидят Магомеда Анкалаева (17-1), который не дрался с момента спорной ничьи с Яном Блаховичем (29-10). И фанаты, и аналитики сходятся во мнении, что Магомед выиграл этот бой и титул полутяжёлого веса. И вот теперь его ждёт новый вызов в лице яркого нокаутёра Джонни Уокера (21-7).

Анкалаев видится в этом бою явным фаворитом: он хорош в борьбе, великолепен в стойке и дрался на более высоком уровне. Так же считают и аналитики Parimatch: 1.18 против 4.50 у Уокера. Но в мощи и ударке Джонни ничуть не уступает Магомеду: бразилец известен своими яркими нокаутами. А значит в этом бою явно кто-то упадёт: на сам исход эксперты дают 1.60, 1.90 – на нокаут от Анкалаева и 6.50 – от Уокера.

